Champions, la Roma fissa quota 30

Corriere dello Sport (R. Maida) – Missione 30 punti. L’obiettivo è ambizioso, complesso, perché rappresenta una velocità di crociera da scudetto. Ma è l’unica strada che la Roma può percorrere per entrare in Champions attraverso il campionato. Se ne è parlato tra i dirigenti e anche all’interno della squadra, osservando il calendario. Chiudendo il 2 agosto a 75 punti, quasi certamente Fonseca si assicurerebbe il quarto posto (se non addirittura il terzo) favorendo il rientro nel gotha del calcio europeo e di conseguenza rinfrescando un bilancio molto sofferente.

In caso di fallimento, la Roma avrebbe un piano di riserva per raggiungere la Champions attraverso una strada ancora più affascinante: l’Europa League. Con la formula che farà giocare tutti i turni rimanenti in gare secche, per arrivare alla finale di Danzica basterebbe vincere tre partite e per alzare la coppa che nessuna italiana ha mai vinto ne servirebbero quattro. Nel rimescolamento post Covid, ogni ipotesi è possibile.