Domenica contro la Salernitana inizierà ufficialmente la nuova stagione della Roma 2023-2024. L’Olimpico è pronto ad accogliere l’ondata d’amore dei tifosi giallorossi che da più di un anno a questa parte registrano sold out ad ogni partita e in ogni competizione. Ma secondo quanto riportato dall’avvocato Lorenzo Contucci, i gruppi dei Distinti Sud avrebbero deciso di protestare, in quanto non sarà più possibile portare bandiere e altri oggetti che limitano la visibilità oltre che tifare in piedi durante la gara. La scelta ha fatto infuriare i gruppi del settore, che come hanno scritto in un comunicato, negli ultimi tempi stanno cercando di “riportare in quella zona dello stadio un tifo più caldo e acceso”.

I gruppi hanno poi aggiunto “La società stessa più volte ci ha chiamati a rapporto con lo slogan ‘porta una bandiera’, e alla società stessa vogliamo dire che noi rispondiamo presente sempre, non solo quando ci sono i big match di mezzo. Riteniamo perciò che le scelte prese dalle istituzioni siano uno schiaffo in faccia al nostro amore e alla nostra passione”. La decisione presa univocamente dai gruppi del settore è quella di entrare all’Olimpico 10 minuti dopo il fischio d’inizio, e senza attaccare nessuno striscione agli spalti, in segno di protesta.