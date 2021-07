Pagine Romaniste (D. Moresco) – È iniziato il ritiro della Roma in Portogallo. Arrivati questa mattina in terra lusitana, la squadra è scesa in campo per la prima seduta lusitana. Non in gruppo Bryan Reynolds e Jordan Veretout. Il terzino americano – titolare ieri nella vittoria (5-2) contro il Debreceni – svolgerà un lavoro individuale programmato. Nel mirino della formazione di Mourinho c’è ora il Porto. Mercoledì alle 20 la sfida contro i Dragoes.