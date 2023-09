La Roma tramite i suoi profili social ha presentato la terza maglia per la stagione 2023-24, in collaborazione con Adidas. Sul sito dei giallorossi, asroma.com, viene presentata così:

Il kit esprime il concetto di modernità e di contaminazione, rappresentato dalle nuove generazioni di appassionati di calcio. La maglia diventa infatti un capo non solo adatto alle prestazioni sportive di alto livello, ma anche un modo di esprimersi per i tifosi, che vanno orgogliosi della storia e dell’identità del proprio club sia durante le partite che al di fuori dell’evento allo stadio.

Il design della terza maglia ha come base un elegante colore nero, su cui spiccano alcuni dettagli giallorossi. Sul cuore torna il “Lupetto” della Roma disegnato da Piero Gratton, questa volta in versione nera e inscritto in un cerchio bianco con bordi giallorossi; a destra il logo adidas in versione bianca…

Il nuovo kit sarà indossato dalle squadre maschili e femminili. Il kit sarà disponibile a partire daoggi, 26 settembre, nei negozi adidas, online su adidas.it, nei negozi AS Roma e online su store.asroma.com.