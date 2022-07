Roma-Portimonense 2-0, Tripi e Zaniolo in rete. Il numero 22 migliore in campo

Pagine Romaniste – Terza amichevole in questo precampionato per la Roma e terza vittoria. Questa volta a cadere è il Portimonense per 2-0. Un gol per tempo con Tripi nel primo e Zaniolo nel secondo. Il numero 22, che ha anche indossato la fascia da capitano, è stato il migliore in campo. Ha colpito anche una traversa e fatto svariate giocate degne di nota. Nella prima frazione anche un ottimo Pellegrini.

IL TABELLINO

ROMA PRIMO TEMPO (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Tripi; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Felix (30′ Shomurodov).

ROMA SECONDO TEMPO (3-4-1-2): Svilar (88′ Boer); Bove, Kumbulla, Ibanez; Celik, Darboe (70′ Faticanti), Matic, Zalewski; Perez (88′ Ivkovic); Zaniolo, Abraham.

A disposizione: Volpato.

Allenatore: Mourinho.

PORTIMONENSE (3-4-3): Nakamura; Relvas, Willyan, Pedrao; Ewerton, Bruninho, Moufi; Seck; Anderson, Welinton, Yago.

A disposizione: Payam, Leo, Samuel, Zie, Jocu, Pedro Sa, Vinicius, Goncalo, Paulo Estrela, Klinsmhen, Rui Gomes, Sapara, Ricardo Matos, Luqinha, Fabricio, Dini, Kim, Francisco Cardoso, Pastor, Bryan Rochez, Lazaar.

Allenatore: Brito.

Marcatori: 26′ Tripi (R), 71′ Zaniolo (R).

Ammoniti: 45′ Mancini (R).

Espulsi:

Note: 1′ di recupero nel primo tempo.

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 19.38 – Roma in campo per il riscaldamento.

Ore 19.27 – La formazione ufficiale della Roma.

Ore 18.57 – La Roma è arrivata al campo.

Ore 18.25 – Una panoramica dello Stadio.