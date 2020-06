Roma, Pallotta e Petrachi ora scoppia la riflessione

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – La quiete dopo la tempesta. E’ tempo di riflessioni per James Pallotta e Gianluca Petrachi, che probabilmente stanno ragionando su come uscire da un matrimonio che è finito quasi prima di cominciare. Il problema è proprio la scadenza nel 2022 e adesso bisognerà capire chi sarà a fare il primo passo. Se il direttore sportivo non è felice delle strategie dovrà comunicarlo alla dirigenza e non alla stampa, come fatto nell’intervista rilasciata a Sky.

La vera mina vagante è Pallotta, che ragiona spesso “di pancia” ed è per questo che è circolata con insistenza l’ipotesi di un licenziamento, più o meno immediato, per giusta causa. Una decisione che certamente comporterebbe degli strascichi penali. Se i rapporti con il presidente poi non sono ottimi, quelli con la squadra sono anche peggio.