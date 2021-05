Roma, per Zaniolo ufficiale l’addio all’Europeo: niente vaccino

corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – Per i giocatori della Nazionale è arrivato il momento dei vaccini. Il via libera lo ha dato il Ministro della Salute Speranza. L’Italia andrà in ritiro prima in Sardegna, per 5 giorni, e poi dal primo giugno a Coverciano. Oggi la prima dose tra Milano (Humanitas) e Roma (Spallanzani). La lista sarà allargata a 30-35 giocatori e tra questi non c’è Nicolò Zaniolo. L’esclusione del romanista dagli Europei è ormai certa visto che non è presente in questa lista “esclusiva“.