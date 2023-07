Sta per cominciare il ritiro per stagionale della Roma ed iniziano a trapelare le prime notizie sulle amichevoli in programma. Se è già ufficiale quella con la Boreale sabato 15 luglio al Fulvio Bernardini per gli uomini di Mourinho è in programma anche una sfida con il Tolosa. Il match andrà in scena in casa della formazione francese, allo Stadium di Tolosa. La notizia è trapelata dalla Francia attraverso il quotidiano LesViolets, e l’ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.