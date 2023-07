La Roma nei prossimi giorni incontrerà Jorse Antun, agente di Paulo Dybala, per rinnovare il contratto della Joya con i giallorossi. Il contratto dell’argentino sarà rinnovato fino al 2026, con aumento salariale fino a 6 milioni annui, più bonus. L’obiettivo di entrambe le parti è quello di continuare insieme, ma Tiago Pinto ha la necessità di eliminare la clausola rescissoria sul contratto del numero 21. Lo riporta Nicolò Schira.

Paulo #Dybala is getting closer to extend his contract with #ASRoma until 2026 with an increase in salary to €6M/year + bonuses. Expected a meeting with his agent Jorge Antun in the next days to try to close the agreement. #Roma also want to delete the release clause. #transfers https://t.co/HOF2rtf4C3

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 7, 2023