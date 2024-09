La Repubblica – Banco di prova impegnativo per Ivan Juric all’esordio sulla panchina della Roma dopo l’esonero di De Rossi: all’Olimpico (ore 18) arriva l’Udinese di Runjaic, determinata a riprendersi il comando della classifica. Prima in campo Fiorentina-Lazio nel lunch match e Monza-Bologna (ore 15). In serata il derby di Milano. Ieri prima vittoria del Venezia di Di Francesco (2-0 al Genoa con Busio e Pohjanpalo). Impressionanti le immagini dell’infortunio alla caviglia del rossoblu Malinovskyi, uscito in barella e in lacrime. Incredibile invece il finale a Lecce, dove i padroni di casa, avanti 2-0 (Dorgu e Krstovic) si sono fatti riprendere dal Parma con due gol nel recupero di Almqvist e Hainaut: 2-2.