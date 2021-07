Roma, per Cristante e Florenzi tampone il 1 agosto: dal giorno successivo saranno a disposizione

Pagine Romaniste (D. Moresco) – La Roma è pronta ad accogliere i giocatori impegnati con la Nazionale. Per il 1 agosto è previsto il rientro di Bryan Cristante e Alessandro Florenzi, campioni d’Europa con la Nazionale guidata da Roberto Mancini. I due giallorossi effettueranno il tampone per poi mettersi a disposizione di José Mourinho il giorno successivo. Nei prossimi giorni ci sarà poi una decisione sull’eventuale partenza di Florenzi per il Portogallo. Questa mattina la Roma è infatti volata in Algarve per la seconda parte del ritiro.