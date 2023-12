“Una magica sorpresa di Natale”, così la Roma presenta sui propri social, l’incredibile regalo per alcuni giovani tifosi romanisti. Lukaku, Pellegrini, El Shaarawy, Giacinti e Bartoli hanno fatto una visita a dei ragazzi che giocavano a calcetto e si sono uniti a loro per una partitella. Piccolo problema per Lukaku a causa della mancanza di pettorine della sua taglia.