Fonseca, amore e fedeltà: “Adoro Roma, la mia panchina ancora a lungo”

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – L’atto d’amore arriva quasi subito. Ed è diretto, spontaneo, per alcuni versi programmatico. Paulo Fonseca a Roma ci sta bene e questo non ha mai fatto niente per nasconderlo. Ieri, però, parlando a Roma Tv è andato anche oltre, esprimendo quello che è più di un semplice desiderio: “Qui mi piace tutto tanto: il club, le persone che ci lavorano, la sua organizzazione, la città e tifosi, che sono fantastici. A Roma voglio restarci davvero tanti anni“. E allora molto probabilmente, passata la tempesta, si inizierà a riparlare anche del suo contratto. Per il futuro, quello più lontano ma anche quello più prossimo, il portoghese vuole avvicinarsi alle primissime della classe: “È difficile immaginare quando torneremo, ma quel giorno sarà molto importante. Ogni giorno parliamo di questo, ma non è facile programmare. Per essere pronti ci servono 3-4 settimane, ma anche sapere quando partirà la prossima stagione, per organizzare a dovere la pre-season. Tatticamente non dovremmo avere problemi, abbiamo già lavorato tanto con il gruppo“.