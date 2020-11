La Roma affronta il Parma in una gara dai risvolti chiave per la stagione e per Fonseca. In un momento cosi delicato, e con tantissime assenze alcune di esse dettate dal Covid, i tifosi non fanno mancare il loro sostegno: hanno accompagnato il pullman della Roma dalla partenza a Trigoria. Erano circa un centinaio, a cantare e sbandierare per supportare i giocatori in questa sfida difficile.