Roma-Parma, risentimento all’adduttore per Mancini. Esami strumentali nei prossimi giorni

Gianluca Mancini ha rimediato contro il Parma un risentimento all’adduttore che l’ha costretto a giocare dolorante gli ultimi minuti di partita. Situazione simile per Ibanez, che ha rimediato un risentimento al flessore. Per entrambi previsti esami strumentali nei prossimi giorni per valutare l’entità dei danni muscolari. Lo riporta Filippo Biafora con un tweet:

Risentimento all'adduttore per #Mancini. Risentimento al flessore per #Ibanez. Nei prossimi giorni gli esami strumentali per valutare l'entità dei danni muscolari#ASRoma @tempoweb @Teleradiostereo — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) November 22, 2020