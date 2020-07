Durante Roma-Parma, Roberto D’Aversa ha protestato a più riprese contro l’arbitraggio di Fabbri, reo secondo il tecnico di non aver concesso il calcio di rigore ai crociati nella ripresa in occasione di un tocco col braccio di Mancini. L’allenatore del Parma ha scelto di non rilasciare dichiarazioni nel postpartita, per gli ospiti dunque si presenteranno ai microfoni solo dirigenti e giocatori.