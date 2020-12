Roma, ora Fonseca raddoppia

Il Messaggero (S.Carina) – Il turno di squalifica a Pedro e l’irruenza di Obiang (nonostante gli esami abbiano scongiurato fratture alla caviglia per Pellegrini) potrebbero dare a Borja Mayoral l’occasione per giocare insieme a Dzeko. Se non domani in Europa League, domenica contro il Bologna. Se Pellegrini non dovesse farcela a recuperare le opzioni diventano due: continuare con il 3-4-2-1 e affiancare Mkhitaryan e Carles Perez, oppure optare per Borja Mayoral al fianco di Edin, con l’armeno in versione trequartista o centrocampista in una mediana a cinque. Nonostante nelle ultime due uscite lo spagnolo abbia dimostrato di iniziare a capire cosa gli chiede Fonseca, l’impressione è che si esprima meglio con al fianco un centravanti di ruolo. Fare a meno di Pellegrini e Pedro simultaneamente fa sì che quella dell’attacco pesante sia una possibilità de prendere seriamente in considerazione per Bologna.