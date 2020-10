Roma, ombre e luci a San Siro

Il Messaggero (U. Trani) – Fonseca conferma quanto detto alla vigilia e, contro la capolista fuori casa, va all’attacco. Schiera a destra Karsdorp, laterale con caratteristiche decisamente più offensive rispetto a Santon con cui era in ballottaggio. Tanti errori da una parte e dall’altra, sbagli importanti che finiscono per sovrastare dalla memoria degli spettatori le tante giocate di qualità degli interpreti in campo. In difesa, i tre giovani romanisti vanno un po’ in difficoltà, soprattutto sulle palle alte messe in mezzo da Calhanoglu e compagni. Quando però la Roma riesce a risalire la corrente, la qualità dei vari Pellegrini, Mkhitaryan, Pedro e Dzeko, spaventa e non poco la capolista. Fonseca in fase difensiva chiede ai suoi di passare al 4-4-2. La mossa ha lo scopo di cautelarsi sulla fascia dove Theo Hernandez e Leao prendono spesso il volo. Alla fine dei 90 minuti, la Roma esce da San Siro con un punto meritato, un pareggio che allunga la striscia dei 13 risultati utili consecutivi in Serie A.