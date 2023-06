Corriere dello Sport (L. Scalia) – Entro fine mese la Roma dovrà incassare 30 milioni per rispettare gli impegni presi con la Uefa sul settlement agreement. Mancano pochi milioni, dando per scontato che per Volpato e Missori al Sassuolo manca solamente l’ufficialità (10 milioni più il 15% sulla futura rivendita).

L’ultimo strappo può arrivare dalla cessione di Carles Perez che il Celta Vigo valuta 4,5 milioni. La Roma ne chiede due in più. A metà strada arriverà la stretta di mano, magari per 5 milioni più bonus. Su Villar si stanno muovendo Cagliari, Genoa e Paok, però l’idea è di monetizzare e quindi di aspettare qualcosa di più concreto. La valutazione del centrocampista spagnolo non va oltre i 6 milioni, praticamente in linea con quella di Carles Perez.

In uscita c’è Karsdorp, da tempo sul mercato e in odore di “retrocessione“ nella gerarchie quando sbarcherà Kristensen a Fiumicino. Attesa e curiosità per Spinazzola: l’esterno, in scadenza nel 2024, è finito nel mirino dall’Al-Ahly, che però non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. I petrodollari però potrebbero fare gola sia alla Roma che a Spinazzola