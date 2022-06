José Mourinho chiede un’ altra risorsa per l’attacco. Il nome nuovo è Gonçalo Ramos, 21enne del Benfica. In questa stagione ha segnato 8 reti, tra campionato portoghese e Champions League, in 36 presenze complessive. Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo Tuttosport il talento portoghese ha lo stesso procuratore di Mourinho, Jorge Mendes, cosa che potrebbe agevolare la trattativa.