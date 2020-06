Siviglia, Nolito non ci sarà contro la Roma. L’esterno è stato venduto al Celta Vigo

Nolito salterà la sfida degli ottavi di Europa League contro la Roma. Il giocatore era stato inserito nella lista Uefa di febbraio ma, in seguito alla sua cessione ormai imminente al Celta Vigo, salterà la sfida. Lo ha comunicato direttamente il club andaluso. L’operazione si è resa possibile grazie ai regolamenti della Liga che consentono ad una squadra di ingaggiare nuovi calciatori in caso di infortunio grave di un tesserato già presente in rosa, e il Celta ha perso per infortunio Sergio Alvarez.