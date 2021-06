Roma nel vivo, Pinto chiude per Rui Patricio e Xhaka

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Entra nel vivo il mercato della Roma. A pochi giorni dal raduno della squadra (fissato il 6 luglio a Trigoria), Tiago Pinto vuole dare un’accelerata alle operazioni in entrata, ma anche liberarsi di alcuni calciatori considerati in esubero nella rosa romanista.

Per quanto riguarda la porta la scelta è caduta definitivamente su Rui Patricio. Il giocatore portoghese, 33 anni, arriverà dal Wolverhampton per una cifra a metà tra i 6 milioni inizialmente proposti dalla Roma e i 12 chiesti dalla società inglese: ci si incontrerà più o meno a metà strada (9) con dei bonus a rendimento per il calciatore e al raggiungimento di obiettivi sportivi da parte della società. Il buon Europeo che sta disputando con la Svezia, invece, favorirà la cessione di Robin Olsen, che dovrebbe finire di nuovo in Premier League mentre Pau Lopez è in trattativa con il Marsiglia.

Per quanto riguarda la difesa è sempre in bilico la posizione di Chris Smalling che piace all’Everton, pronto ad offrire i 12 milioni di euro che chiede la società giallorossa. Presto ci sarà il rinnovo di Gianluca Mancini (e di Cristante che ha il suo stesso agente) mentre Ibanez piace a molte squadre, compreso il Real Madrid, ma la Roma lo cederà solo se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile: non gli 80 milioni previsti dalla clausola, ma almeno la metà.

Da Trigoria smentiscono l’interesse per Demiral. In uscita Fazio e Santon, a cui potrebbe essere concessa la lista gratuita. In dirittura d’arrivo la trattativa con l’Arsenal per lo svizzero Xhaka. Anche in questo caso saranno i bonus a portare a 18 milioni, cifra ritenuta accettabile dai “Gunners”.

Per il reparto offensivo piace Filip Kostic, esterno serbo classe ’92 che l’Eintracht Francoforte valuta 25 milioni: la Roma sarebbe pronta ad inserire nella trattativa Cengiz Under, che con Kostic condivide il procuratore Fali Ramadani.