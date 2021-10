La sconfitta contro il Bodo porta strascichi e le prime cose si vedranno questa sera contro il Napoli. Le riserve non hanno colto il momento del riscatto, il momento per farsi vedere da Mourinho che così ha deciso di “farne fuori” qualcuna. Contro il Napoli out Kumbulla, Reynolds, Diawara, Villar (che il tecnico avrebbe voluto cedere anche in estate), e Borja Mayoral che avranno poco spazio da qui a gennaio che riaprirà il mercato. Lo riporta il Corriere dello Sport.