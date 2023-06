José Mourinho dopo le ultime vicende, decide di rinunciare definitivamente a far parte della UEFA Football Board. A comunicare la decisione è lo stesso Special One, tramite una lettera a Boban. Di seguito le parole ufficiali del mister giallorosso:

“Dear Mr. Boban,

In thanking you for the invitation you extended to me to be a member of the UEFA Football Board, I regret to inform you that, effective immediately, I will be renouncing to my participation in this group.

The conditions which I so strongly believed in when I joined are no longer standing and I felt the obligation to take this decision.

I kindly ask that you also communicate my decision to the President Mr. Aleksander Čeferin.

Kind regards,

Jose Mourinho

Caro signor Boban,

Nel ringraziarvi per l’invito che mi avete rivolto a far parte dell’UEFA Football Board, mi dispiace informarvi che, con effetto immediato, rinuncerò alla mia partecipazione a questo gruppo.

Le condizioni in cui credevo così fortemente quando sono entrato non ci sono più e ho sentito l’obbligo di prendere questa decisione.

Le chiedo cortesemente di comunicare la mia decisione anche al Presidente Sig. Aleksander Čeferin.

Cordiali saluti,

José Mourinho