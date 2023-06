La Roma incassa. Dopo aver ceduto Benjamin Tahirovic all’Ajax, si va verso la seconda cessione: quella di Kluivert. Il club inglese e la Roma hanno raggiunto un accordo per il trasferimento dell’attaccante olandese. Un accordo da 9.5 milioni di sterline più 850 mila di bonus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano tramite Twitter, venerdì Kluivert sarà in Inghilterra per svolgere le visite mediche con il Bournemouth.

Medical on Friday for Justin Kluivert as new Bournemouth player, as revealed in the morning. 🚨🔴🍒 #AFCB

Dutch winger will sign until June 2028, deal already agreed with AS Roma for £9.5m plus £850k add ons.

Here we go confirmed ✅ pic.twitter.com/fymZcznXBq

