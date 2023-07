Mourinho attraverso un video su Instagram ha involontariamente svelato le prossime amichevoli della Roma, che poi non è da escludersi sia stato fatto di proposito. Dopo gli impegni resi ufficiali con Boreale, Braga e Tolosa ora è spuntata in primo piano nella lavagnetta dello Special One anche il Latina. Dovrebbe essere questa la seconda amichevole dopo quella con la Boreale. A seguire la partenza per il Portogallo dove i giallorossi affronteranno Braga e Farense. In mezzo ai due match una terza partita è molto probabile visto che figura un punto di domanda, poi quella prima del ritorno nella Capitale contro il Tolosa del 6 agosto in Francia. Per concludere, dovrebbe esserci la presentazione della squadra, ma anche qui figura un punto interrogativo.