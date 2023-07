La Roma continua la ricerca per il rinforzo a centrocampo. Il nome più vicino ai giallorossi è quello di Renato Sanches. Secondo quanto riporta Nicolò Schira tramite Twitter, il club capitolino avrebbe avviato i contatti con il Paris Saint-Germain. Sanches non rientra nei piani di Louis Enrique, questo potrebbe essere il fattore a favore e dell’eventuale trasferimento del giocatore.

#RenatoSanches is not in #PSG’s plans and he is ready to leave #Paris, which are in a good relationship with #ASRoma. The portuguese midfielder has been offered to Giallorossi, which are reflecting for a possible move. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 1, 2023