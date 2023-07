Rasmus Kristensen è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Ieri era arrivata la notizia della chiusura della trattativa, e secondo quanto appena riportato da Gianluca Di Marzio, il giocatore sarebbe già in città. Domani 14 luglio, sono previste le visite mediche dell’esterno danese che arriva in prestito dal Leeds.

#Kristensen will undergo a medical visit tomorrow ahead of his move from @LUFC to @OfficialASRoma. @SkySport

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 13, 2023