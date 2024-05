Archiviata la sfida con la Juventus, dopo l’1-1 di ieri allo stadio Olimpico, la Roma di Daniele De Rossi si è ritrovata in mattinata per preparare il ritorno con il Bayer Leverkusen. Lavoro di scarico per i protagonisti del match di ieri, sotto il sole di Trigoria. Restano da valutare le condizioni di Dybala, dopo il fastidio accusato nel corso della sfida ai bianconeri.

