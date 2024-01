Il Messaggero (G. Lengua) – E il Frosinone? Ha ricevuto il “no” dal giocatore che appena ha saputo della possibilità di essere allenato da Mourinho non ha avuto dubbi. I ciociari godevano di un accordo con i bianconeri in piedi già da tempo, ma alla fine i soldi e il fascino dello Special One hanno convinto la Juventus a scegliere la Capitale. Non l’ha presa bene Eusebio Di Francesco: “Con Huijsen ci ho parlato perché lui voleva parlare con me, ma poi ha fatto scelte diverse e non mi interessa. Qui deve venire chi ha voglia”.

Dunque, naufragata l’idea Bonucci, l’alternativa per avere subito un centrale a costi irrisori era portare un giovane con zero esperienza in Serie A da inserire nelle rotazioni. L’affare Huijsen e la cessione di Luigi Cherubini alla Juve, fanno sapere da Trigoria, sono slegati. L’affare ancora non è andato in porto, ma i giallorossi dovrebbero ottenere il 50% sulla futura rivendita.

Il 30 giugno sarà svincolato anche Leonardo Spinazzola e ci sono zero chance che venga rinnovato. Oltre a società dell’Arabia Saudita, hanno chiesto informazioni al procuratore dei club di Premier. Quasi impossibile che parta Renato Sanches che durante l’allenamento di giovedì ha riportato trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Si preve de uno stop di almeno due/tre settimane. Torna, invece, ad allenarsi Mancini che sarà disponibile per la gara di domani.