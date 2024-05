Per l’attacco giallorosso spunta il nome di Omorodion dell’Alaves, in prestito dall’Atletico Madrid. In classe 2004, ha realizzato 9 reti e sarebbe inseguito in Italia anche dal Napoli. Forte anche la concorrenza della Premier League, su tutte Arsenal e Tottenham. Lo riporta Orazio Accomando di Dazn.

