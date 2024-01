È giunto il momento di dirsi addio. José Mourinho non è più l’allenatore della Roma. Dopo la notizia di questa mattina dell’esonero ufficiale lo Special One è rimasto per un po’ a Trigoria per salutare i suoi ex giocatori. L’allenatore portoghese ha poi lasciato insieme al suo staff il centro Sportivo Fulvio Bernardini per l’ultima volta acclamato da un gruppo di tifosi che lo hanno ringraziato per questi anni passati insieme. A renderlo noto è Jacopo Aliprandi tramite il suo account X.

Josè #Mourinho ha lasciato Trigoria. Foto con i tifosi che lo acclamano per l’ultima volta a Trigoria. “Grazie di tutto” Tutto sul @CorSport #ASRoma pic.twitter.com/NeiMKiUD9t — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 16, 2024