A Trigoria c’è il silenzio. José Mourinho saluta quella che è stata la sua casa negli ultimi anni. Secondo quanto riportato da Jacopo Aliprandi su X, lo Special One è ancora all’interno del Centro Sportivo Fulvio Bernardini, per salutare quelli che ormai sono i suoi ex giocatori. L’allenamento dei giallorossi, previsto in mattinata è stato posticipato ad oggi pomeriggio, in attesa dell’arrivo di Daniele De Rossi.

Trigoria blindata, #Mourinho è ancora dentro il centro sportivo insieme al suo staff. Alcuni giocatori sono dentro e stanno salutando il tecnico, Mancini uno di questi. Allenamento spostato nel pomeriggio aspettando il via libera per #DeRossi.@CorSport #ASRoma pic.twitter.com/dSUwpGAden — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 16, 2024