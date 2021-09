Roma, Mou senza centrocampista. Ma Pinto riesce a cedere Olsen

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – È finita senza il botto, la sessione estiva del calciomercato romanista. Non è arrivato il centrocampista che Mourinho aveva messo in cima alla lista dei rinforzi prima che l’infortunio di Spinazzola e la cessione di Dzeko all’Inter rivoluzionassero le strategie di mercato giallorosse, costringendo il g.m. a dirottare le proprie attenzioni e praticamente tutto il budget a disposizione su Tammy Abraham (40 milioni più bonus) e su Vina (13 più bonus), che insieme a Rui Patricio (11.5) e Shomurodov (17.5 più bonus) compongono il poker di volti nuovi a Trigoria.

Ieri sono stati tanti i nomi accostati alla Roma per operazioni last minute che però non si sono concretizzate: da Sergio Oliveira del Porto (è spuntato un like del calciatore al profilo Instagram della società) a Donny van de Beek del Manchester United, senza dimenticare Zakaria, Tolisso e Loftus–Cheek, tutti profili che torneranno di moda nella sessione di gennaio, quando Tiago Pinto avrà completato l’opera di sfoltimento della rosa e continuato ad abbassare il monte ingaggi.

Ieri il portoghese è riuscito a piazzare un altro calciatore che faceva parte della lista degli esuberi: Robin Olsen allo Sheffield, dopo che in giornata aveva rifiutato la proposta del Venezia.

La sua partenza arriva dopo la rescissione di Javier Pastore e le partenze di Pedro e Florenzi: tra i calciatori di prima fascia, soprattutto dal punto di vista dell’ingaggio, sono rimasti i due “ribelli” Fazio e Nzonzi, pronti ad una battaglia legale per essere reinseriti in prima squadra, Alessio Riccardi e Davide Santon: per quest’ultimo si è provato fino agli ultimi minuti di mercato a trovare una soluzione in Inghilterra, ma ha rifiutato il Fulham e tutte le altre destinazioni in Italia.

In totale sono stati una trentina i calciatori che hanno lasciato Trigoria a titolo definitivo o in prestito da quelli più importanti che hanno portato un sostanzioso risparmio sugli ingaggi (Dzeko, Pedro, Under, Kluivert, Olsen, Pau Lopez, Florenzi, Pastore, Coric, Bianda) fino ai giovani.

Tiago Pinto oggi in conferenza stampa spiegherà il mercato romanista, poi si rimetterà a lavorare in vista della sessione di gennaio per regalare a Mourinho i rinforzi di cui ha bisogno.