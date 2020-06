Adesso la Roma ritrova tre motivi per sorridere

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – La Roma non ha attraversato un periodo semplice, con la lite tra Petrachi e la società, il cambio di proprietà bloccato dal Covid-19 ed il lato sportivo in ghiaccio per qualche mese. Ora però a Trigoria è ritornato il sorriso: dopo aver risolto la faccenda Petrachi, la squadra è più serena, vista la pressione che il direttore salentino usava mettere addosso ai giocatori, rilasciando anche dichiarazioni non esaltanti nei loro confronti. Fonseca, da parte sua, vuole semplicemente che i suoi lavorino bene e può esser contento della condizione fisica di Nicolò Zaniolo, che fa sperare addirittura in un rientro già ai primi di luglio. Infine, anche negli USA possono sorridere: l’accordo definitivo tra Pallotta e Friedkin non è ancora arrivato, ma la sospensione del financial fair play e lo scomputo delle perdite causate dal Covid incentivano il texano ad investire sulla Roma.