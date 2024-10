Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Cinque mesi fa giocava la finale di Champions League con il Borussia Dortmund contro il Real Madrid e poi veniva premiato come miglior difensore della competizione. Adesso è dietro a Celik e Angeliño nelle gerarchie di Juric tra i difensori centrali della Roma. Per il tecnico croato Hummels può giocare solo in posizione centrale e non da “braccetto”, ma in quel ruolo il titolare fisso è Ndicka. Così Hummels non ha ancora giocato un minuto in giallorosso e giovedì sera si è scaldato per quasi un’ora, dall’intervallo alla fine della partita, ricevendo anche gli applausi della Curva Sud e del resto dello stadio. Il discorso tattico di Juric ha un senso: Hummels dà sicuramente il meglio in posizione centrale. Dove l’analisi dell’allenatore sembra più debole è nel non prendere in considerazione l’idea di schierare insieme Hummels e Ndicka, che per tutto il campionato scorso ha giocato come difensore sul centro-sinistra.

Il franco-ivoriano è veloce e bravo in marcatura, meno nell’impostare l’azione, caratteristica che è invece saliente in Hummels. Dopo la partita di giovedì, il tedesco ha trascorso la serata a Trastevere, dove diversi tifosi lo hanno avvicinato per selfie e domande. Come riporta il Corriere dello Sport, alla domanda sul mancato impiego Hummels ha risposto così: “Non so perché non ho giocato. Sono a disposizione. Se mi fanno giocare, ci sono”. E ieri ha affidato a Instagram un altro messaggio tra l’ironico e il sarcastico: “Allenamento, come sempre”. Con il recupero di Mancini, assente contro la Dinamo Kiev perché influenzato, si riducono praticamente a zero le possibilità di vedere Hummels titolare a Firenze.

Il calciatore e il suo staff – dove è figura di riferimento anche il padre – per ora non hanno forzato la mano e Juric ha riconosciuto la professionalità del difensore. Hummels, però, compirà 36 anni a dicembre e non ha tempo da perdere. Ha preferito la Roma a molte altre squadre, visto che si è liberato dal Borussia Dortmund a parametro zero. Tra tante, aveva ricevuto anche l’offerta del Bologna per giocare la Champions da titolare. Juric ha detto che Hummels “avrà le sue occasioni”, ma alle parole devono seguire i fatti. Altrimenti non è da escludere che a gennaio le strade si possano separare.