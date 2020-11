Roma, missione Cluj. Fonseca: “Vincere per chiudere i conti”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – “Vogliamo vincere“. Nonostante tante difficoltà, soprattutto in difesa, Fonseca vuole chiudere i conti in Europa League. Per farlo c’è bisogno di una vittoria questa sera contro il Cluj battuto 5-0 all’Olimpico. In una competizione dove spesso ha utilizzato il turnover, il tecnico è costretto a dare fondo a tutta la rosa: sono stati convocati 4 Primavera e troverà spazio dal primo minuto Calafiori. L’unico centrale di ruolo è Jesus, mentre sugli esterni ci saaranno Peres e, appunto, Calafiori. Se invece Fonseca decidesse di restare a tre allora si vedrà Karsdorp scalare. Chi partirà dalla panchina è sicuramente Dzeko che però entrerà a gara in corso.