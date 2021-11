Gianluca Rocchi ferma Fabio Maresca. La terrificante direzione arbitrale di ieri sera di Roma–Milan costerà al fischietto napoletano un turno di stop. Come riporta Sky Sport, infatti, il designatore è largamente insoddisfatto della direzione di gara.

Ad essere incriminati sono la concessione del rigore che ha portato al raddoppio rossonero, l’atteggiamento mostrato e la gestione dei cartelli, che ha evidenziato come Maresca non fosse in controllo della partita.