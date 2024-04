(Pagine Romaniste) – Questa sera alle 21 la Roma affronterà il Milan per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Ad attendere i rossoneri ci sarà un Olimpico come sempre sold out, pronto a spingere Pellegrini e compagni verso l’ennesimo sogno europeo. I giallorossi partono dal vantaggio per 0-1 conquistato a San Siro la scorsa settimana, e rispetto alla formazione del Meazza De Rossi dovrebbe effettuare un solo cambio, per giunta obbligato: dentro Bove al posto dello squalificato Cristante. I dubbi restano sul modulo, se con il 4-4-2 dell’andata o il classico 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku.

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku.

LA REPUBBLICA: Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy, Lukaku, Dybala.

IL MESSAGGERO: Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; El Shaarawy, Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku.