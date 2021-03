Roma-Milan, le pagelle dei quotidiani: Veretout il migliore, bocciato Fazio

Pagine Romaniste – Amara certezza. Non appena l’asticella si alza, la Roma cade. Contro il Milan arriva un’altra sconfitta: 1-2. L’approccio è da incubo, con la formazione di Fonseca che rischia di trovarsi subito sotto per 0-2. Le reti, però, vengono annullate per fuorigioco. La Roma cresce, trova il gol con Mkhitaryan, annullato anch’esso per un fallo di Mancini. A fine primo tempo Guida concede il rigore per il pestone di Fazio – in affanno a dir poco – su Calabria: Kessié trasforma. Nella ripresa la Roma ha diverse palle, che mai riesce a sfruttare. Arriva però il gol di Veretout, annullato dalla rete decisiva di Rebic. Proprio il francese è il migliore dei capitolini. Male invece Fazio, prestazione anonima per Pellegrini. Di seguito i voti dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (F. LICARI)

Pau Lopez 6.5; Mancini 5.5, Cristante 6, Fazio 5; Karsdorp 5.5, Villar 5.5, Veretout 7, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Bruno Peres 5.5, El Shaarawy 5,5. Diawara s.v., Pedro s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

CORRIERE DELLA SERA (C. PASSERINI)

Pau Lopez 5.5; Mancini 5, Cristante 6, Fazio 4.5; Karsdorp 5, Villar 5, Veretout 7, Spinazzola 6.5; Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 6; Borja Mayoral 5. Subentrati: Bruno Peres 6, El Shaarawy 6, Diawara s.v., Pedro 5. Allenatore: Fonseca 5,5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Pau Lopez 5.5; Mancini 6, Cristante 5, Fazio 4; Karsdorp , Villar 5, Veretout 6.5, Spinazzola 5.5; Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Bruno Peres 5.5, El Shaarawy 6, Diawara s.v., Pedro s.v. Allenatore: Fonseca 4.5.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 5.5; Mancini 5.5, Cristante 5.5, Fazio 4; Karsdorp 6, Villar 5, Veretout 6.5, Spinazzola 5; Pellegrini 5, Mkhitaryan 5; Mayoral 5.5. Subentrati: Bruno Peres 6, El Shaarawy 6, Diawara 5.5, Pedro 5 Allenatore: Fonseca 5.

IL MESSAGGERO

Pau Lopez 4; Mancini 5, Cristante 5, Fazio 4.5; Karsdorp 6, Villar 4.5, Veretout 6.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 5, Mhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Bruno Peres 6, El Shaarawy 6. Diawara s.v., Pedro s.v. Allenatore: Fonseca 6.

LEGGO (F. BALZANI)

Pau Lopez 5.5; Mancini 5.5, Cristante 5.5, Fazio 4.5; Karsdorp 4.5, Villar 5, Veretout 6.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Bruno Peres 6, El Shaarawy 6, Diawara s.v., Pedro 5.5 Allenatore: Fonseca 5.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Cristante 6, Fazio 5; Karsdorp 6, Villar 5.5, Veretout 6.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Bruno Peres 6, El Shaarawy 6, Diawara 6, Pedro 5 Allenatore: Fonseca 5.5.