Mancano cinque giornate al termine del campionato turco, e il difensore del Besiktas Vida dovrà trovare una nuova sistemazione. Come riporta Tuttomercatoweb.com, quello del croato è un nome che piace molto in Italia, all’Inter e alla Roma. Per i capitolini se ne parlò già in precedenti sessioni di mercato e il classe 1989 torna ora di moda, visti i tanti probabili partenti in difesa. Come Juan Jesus, Federico Fazio e Mert Cetin, con quest’ultimo che sembra diretto all’Hellas Verona.