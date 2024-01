Lo stadio Olimpico per la Roma sotto la gestione José Mourinho è una certezza. Stando a quanto riportato dal sito Calcio e Finanza, in Serie A per riempimento del proprio impianto in questa stagione, i giallorossi si posizionano al quinto posto con il 91,68%. La media spettatori è di quasi 62 mila e la capienza massima dell’Olimpico di 67,5 mila. Dati migliori, in percentuali, li registrano solo Milan (94,61%), Inter (96,21%), Juventus (96,65%) e il Genoa (97,38%). Dati opposti per la Lazio, che ha una percentuale del 63,25%, corrispondente ad una media spettatori di circa 44mila, posizionata al penultimo posto.