La Roma Under 16, guidata da mister Falsini ha conquistato la finale Scudetto battendo nuovamente il Milan dopo il 3-1 dell’andata. Grazie alle reti di Cinti e Belmonte, i giallorossi hanno vinto 2-0 ed ora attendono la data del 26 giugno per la finale a San Benedetto del Tronto. L’avversario si deciderà tra Fiorentina e Parma dopo lo 0-0 dell’andata. Sul canale Twitter ufficiale della Roma il video dei festeggiamenti nello spogliatoio.

