La delusione per l’eliminazione in semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen è forte, ma per la Roma è già tempo di voltare pagina perchè tra due giorni c’è il big match decisivo per la corsa Champions con l’Atalanta. I giallorossi sono tornati questa mattina a lavorare al Fulvio Bernardini per preparare al meglio la sfida contro gli uomini di Gasperini. Paulo Dybala che nella semifinale di ritorno di ieri sera non ha trovato neanche un minuto di gioco oggi si è allenato in gruppo. L’argentino sembra aver smaltito il problema all’adduttore rimediato contro la Juventus e a Bergamo dovrebbe tornare titolare.

I giocatori che ieri sera sono stati impegnati alla BayArena hanno svolto un lavoro di scarico in palestra. Sono da valutare le condizioni di Spinazzola che ieri è uscito al 20′ del primo tempo per infortunio.