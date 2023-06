Il presidente della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues, ha parlato degli obiettivi per la panchina della Seleção. In una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS, si è soffermato sulle figure di Carlo Ancelotti e José Mourinho. Ecco le sue parole:

“I giocatori che hanno giocato con Ancelotti dicono che è l’allenatore ideale e quando lo dicono anche quelli che non hanno mai giocato con lui e vorrebbero giocarci tendo a credergli pure io. In questo momento è l’allenatore perfetto per la nazionale brasiliana.”.

Il presidente ha poi aggiunto: “Non ho mai parlato con Guardiola, sappiamo che ha rinnovato con il City e che la sua volontà al momento è proseguire in Europa. Mi piace molto Mourinho, è un grande allenatore, ha una storia importante e ha a suo favore tante testimonianze di vari giocatori che hanno giocato con lui“.