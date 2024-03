La Roma vince 1-4 contro il Monza, trovano il gol sia Lukaku che Dybala. I due giallorossi raggiungono entrambi la doppia cifra gol nella stagione 2023-24. Era dalla stagione 2016-17 che due attaccanti della Roma non andavano in doppia cifra in campionato. L’ultima coppia a raggiungere tale successo sono stati Edin Dzeko e Mohamed Salah nella stagione 2017-18. Lo riporta Opta Paolo.

10 – Romelu #Lukaku ha raggiunto la doppia cifra di gol per l’11ᵃ stagione nei big-5 tornei europei; con #Dybala (11), inoltre, per la 1ª volta dal 2016/17 la #Roma vanta 2 attaccanti con almeno 10 gol segnati in campionato (29 Dzeko, 15 Salah in quel caso). Tandem.#MonzaRoma pic.twitter.com/AVRfrriatj — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 2, 2024