Gianluca Mancini, difensore della Roma, esulta dopo la vittoria per 4-1 sul Monza. Inoltre il giallorosso ha raggiunto le duecento presenze in Serie A proprio con il match contro i brianzoli. Queste le sue parole in un post su Instagram:

“Avanti insieme, 3 punti e 200 presenze in Serie A!”.