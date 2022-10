Roma-Lecce, le probabili formazioni dei quotidiani: Belotti in vantaggio su Abraham

Pagine Romaniste – A pochi giorni dalla sconfitta in Europa League contro il Real Betis, la Roma torna a giocare all’Olimpico per confermare il trend positivo in campionato dopo la vittoria a San Siro contro l’Inter. José Mourinho recupera Lorenzo Pellegrini per la sfida contro il Lecce (calcio d’inizio alle 20.45). Ballottaggio in attacco tra Abraham e Belotti, confermato invece Zaniolo, che salterà per squalifica l’impegno infrasettimanale nel ritorno contro gli spagnoli. Emergenza a destra con Celik e Karsdorp out: Zalewski prenderà il loro posto sulla fascia, a sinistra Spinazzola. A centrocampo lo Special One potrebbe schierare Camara dal 1′.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1)