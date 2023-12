La nuova collaborazione, Originals, tra la Roma e l’Adidas ha colpito nel segno, andando sold out in pochissimi giorni. Nello shop online del club, le felpe sono infatti finite, e proprio per questo sono iniziate le prime vendite illegali su altre piattaforme dei cosiddetti “bagarini”. Sulla nota piattaforma Ebay infatti, il costo della nuova felpa Adidas Originals con il cappuccio è passata da 65 euro nei negozi ufficiali ad esattamente il doppio (129). Stesso discorso anche per la versione con la zip che da 80 euro, ora online si trova a 179. La linea Originals dunque continua a far parlare di sé, seppur non sempre in modo positivo.