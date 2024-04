La Roma vince il derby 1-0 grazie alla rete di Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso alla fine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

Cosa significa segnare in un derby?

“Non vincevamo da tanto e questo è per i tifosi che se lo meritano. Anche dopo la Coppa Italia ci hanno sempre supportato. Il gol ti fa felice ma l’importante era vincere per noi, la classifica e per i tifosi”.

Pellegrini ti ha prestato i pantaloncini.

“Li ho dato ai tifosi perché la maglia la voglio tenere per sempre”.



Hai sventolato anche una bandiera

“Nel post partita si festeggia senza mancare di rispetto ai tifosi. L’inchino è per questa fantastica curva. C’è un affetto reciproco per questo il mio inchino va a loro che sono fantastici”.

Volevi uscire?

“Si ho avuto due problemini ma nell’intervallo ho preso qualcosa perché le aperture le lascio solo per una gamba rotta”.

Ora inizia un periodo tosto.

“Si vincere il derby ci dà la carica giusta, ci fa lavorare meglio. Venivamo da dei brutti derby ma la stagione non è finita oggi. Abbiamo ancora un periodo tostissimo.

FORZA ROMA”.